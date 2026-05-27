‘Colf’ e ‘badanti’ invisibili al Fisco | l’indagine della Finanza svela oltre un milione e mezzo di redditi nascosti

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha scoperto oltre un milione e mezzo di redditi non dichiarati nel settore delle assistenti familiari, tra colf e badanti. L’indagine ha coinvolto i primi quattro mesi dell’anno e ha evidenziato numerosi casi di evasione fiscale. Sono stati sequestrati vari patrimoni e si sono avviate verifiche su numerosi lavoratori e datori di lavoro. La maggior parte delle irregolarità riguarda redditi non dichiarati e contributi non versati.