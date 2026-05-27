‘Colf’ e ‘badanti’ invisibili al Fisco | l’indagine della Finanza svela oltre un milione e mezzo di redditi nascosti

Da corrieretoscano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza ha scoperto oltre un milione e mezzo di redditi non dichiarati nel settore delle assistenti familiari, tra colf e badanti. L’indagine ha coinvolto i primi quattro mesi dell’anno e ha evidenziato numerosi casi di evasione fiscale. Sono stati sequestrati vari patrimoni e si sono avviate verifiche su numerosi lavoratori e datori di lavoro. La maggior parte delle irregolarità riguarda redditi non dichiarati e contributi non versati.

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L’ombra dell’evasione fiscale si allunga sul settore dell’assistenza familiare. Nei primi quattro mesi dell’anno, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze ha portato alla luce una fitta rete di irregolarità legate al lavoro domestico, quantificando in oltre 1,5 milioni di euro i redditi completamente occultati alle casse dello Stato. L’operazione, sviluppata operativamente dai militari della Compagnia di Castelfiorentino, è nata da una profonda analisi del territorio e dallo studio minuzioso delle normative tributarie che regolano le posizioni di ‘colf’ e ‘badanti’. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in modo particolare sulle condizioni di legge che permettono l’esonero dalla presentazione dei redditi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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