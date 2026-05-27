Colf e badanti | in quattro mesi scoperti 21 evasori totali e redditi non dichiarati per un milione e mezzo

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In quattro mesi sono stati scoperti 21 lavoratori domestici senza alcuna dichiarazione dei redditi e redditi non dichiarati per un totale di oltre un milione e mezzo di euro. Le verifiche hanno riguardato colf e badanti, con controlli che hanno portato alla scoperta di evasori totali e di redditi non dichiarati. Nessuna delle persone controllate ha presentato documentazione fiscale regolare. Le autorità hanno avviato procedure di recupero fiscale e sanzioni.

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Più di un milione e mezzo di euro di redditi da lavoro dipendente non dichiarati e 21 evasori totali. È il bilancio di una "mirata campagna di controlli" condotta nei primi quattro mesi del 2026, da gennaio a aprile compresi, dalla guardia di finanza di Firenze nel settore del lavoro domestico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Firenze, 21 evasori scoperti nel lavoro domestico: 1,5 milioni non dichiarati

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