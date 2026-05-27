Colf e badanti | in quattro mesi scoperti 21 evasori totali e redditi non dichiarati per un milione e mezzo

In quattro mesi sono stati scoperti 21 lavoratori domestici senza alcuna dichiarazione dei redditi e redditi non dichiarati per un totale di oltre un milione e mezzo di euro. Le verifiche hanno riguardato colf e badanti, con controlli che hanno portato alla scoperta di evasori totali e di redditi non dichiarati. Nessuna delle persone controllate ha presentato documentazione fiscale regolare. Le autorità hanno avviato procedure di recupero fiscale e sanzioni.

Più di un milione e mezzo di euro di redditi da lavoro dipendente non dichiarati e 21 evasori totali. È il bilancio di una "mirata campagna di controlli" condotta nei primi quattro mesi del 2026, da gennaio a aprile compresi, dalla guardia di finanza di Firenze nel settore del lavoro domestico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Firenze, 21 evasori scoperti nel lavoro domestico: 1,5 milioni non dichiarati

Notizie e thread social correlati

‘Colf’ e ‘badanti’ invisibili al Fisco: l’indagine della Finanza svela oltre un milione e mezzo di redditi nascostiLa Guardia di Finanza ha scoperto oltre un milione e mezzo di redditi non dichiarati nel settore delle assistenti familiari, tra colf e badanti.

60 collaboratori domestici evasori totali scoperti a Genova, sottratti allo Stato 4,5 milioni di euroA Genova e nel Tigullio sono stati individuati 60 collaboratori domestici che non hanno dichiarato alcun reddito, per un valore complessivo superiore...

Temi più discussi: Allarme Welfare: escluse dal nuovo decreto colf e badanti dagli sgravi fiscali sulle assunzioni; TFR per colf, badanti e baby sitter senza contratto: prove e regole; Colf e badanti, obbligo di dichiarazione dei redditi solo in alcuni casi; Nel cantiere delle pensioni: uscita volontaria a 64 anni e un albo per colf e badanti.

Lei confonde i migranti con i decreti flussi che sono per chi un lavoro ce l'ha (colf, badanti) e stagionali. Solo una piccola percentuale dei 400mila cercati ottiene il permesso. I clandestini sbarcati quest'anno sono stai finora solo 9mila. Sempre troppi e siamo lo x.com

'Colf' e 'badanti' invisibili al fisco: l'indagine della Finanza svela oltre un milione e mezzo di redditi nascostiL'ombra dell'evasione fiscale si allunga sul settore dell'assistenza familiare. Nei primi quattro mesi dell'anno, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze ha portato alla luce una fitt ... msn.com

Ma scusate in Italia tra 100 anni quandi la popolazione sarà di meno dato che ci saranno meno nascite, che fine faranno tutte queste case ? Diventeranno abbandonate oppure verranno abbattute ? reddit

Colf, badanti e baby sitter senza contratto, il Tfr spetta lo stesso: la sentenzaLavoro domestico in nero: il tribunale spiega quando il diritto al Tfr insorge anche senza contratto, ecco a cosa fare attenzione ... quifinanza.it