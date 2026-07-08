Nel capoluogo sannita, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni durante un'operazione antidroga. Nel corso del blitz, sono state sequestrate alcune quantità di cocaina, trovate nascosta in cucina. L'uomo è stato fermato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Le forze dell'ordine hanno condotto le verifiche e portato a termine l'arresto.

Benevento, operazione antidroga dei Carabinieri: sequestrata cocaina e arrestato un 34enne. Blitz antidroga nel capoluogo sannita. Un 34enne di Benevento è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nel capoluogo sannita. La perquisizione nell’abitazione. L’attività investigativa si è conclusa con una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo. Nel corso dei controlli, i militari hanno rinvenuto all’interno di un pensile della cucina un involucro contenente circa 19 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Cocaina nascosta in cucina, Benevento: arrestato un 34enne

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