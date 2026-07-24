Il Clostridium difficile è un batterio che rappresenta una delle principali cause di diarrea grave nei pazienti ospedalizzati nei Paesi industrializzati. È particolarmente diffuso in ambienti sanitari, dove può provocare infezioni intestinali anche gravi. I sintomi più comuni includono diarrea persistente, febbre e dolore addominale. In alcuni casi, l'infezione può complicarsi fino a diventare letale, specialmente in soggetti immunocompromessi o con altre patologie.

Il suo nome non è molto conosciuto al grande pubblico, ma il Clostridium difficile è ancora oggi uno dei batteri più temuti in ambito ospedaliero e una delle principali cause di diarrea grave nei pazienti ricoverati nei Paesi industrializzati, come l'Italia. Come spesso accade, è la cronaca nera a puntare i riflettori su questo batterio, presumibilmente legato alla morte di un bambino di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro e al ricovero di altri quattro suoi compagni di asilo nido. I dati, però, ci dicono che si tratta di un problema destinato a preoccupare maggiormente nei prossimi anni. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che cita uno studio pubblicato sul Journal of Global Health, l'incidenza globale delle infezioni da C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clostridium difficile: cos'è, i sintomi e quando è letale

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Pneumonia Symptoms in elderly people

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