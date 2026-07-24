Clostridium difficile che cosa c' è da sapere sul batterio che è fra le principali cause di malattia gastrointestinale contratta in ospedale

Da vanityfair.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Clostridium difficile è un batterio Gram positivo sporigeno che può provocare infezioni intestinali. Produce tossine che danneggiano la mucosa dell'intestino, causando diarrea, anche grave. È una delle principali cause di malattia gastrointestinale contratta in ambienti ospedalieri. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto con superfici contaminate o mani non lavate. La presenza del batterio è spesso associata all'uso di antibiotici che alterano la flora intestinale.

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Clostridium difficile, che cos'è Si tratta di un batterio GRAM+ sporigeno, che produce tossine in grado di danneggiare la mucosa intestinale causando diarrea, anche grave. Rappresenta la causa più comune di colite pseudomenbranosa conseguente a una terapia con antibiotici, soprattutto se ad ampio spettro o per periodi prolungati o in associazione tra loro. Questi farmaci, infatti, provocano importanti alterazioni della normale flora batterica intestinale. In linea generale, il batterio è presente nel 2-3% della popolazione adulta sana, ma la sua prevalenza aumenta negli over 65, è asintomaticamente presente nei neonati in una percentuale che va dal 15 al 70% ed è anche diffuso nell’ambiente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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