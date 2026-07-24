A Catanzaro si è verificato un caso di infezione da Clostridioides difficile, un batterio che può causare condizioni di grave entità. La trasmissione avviene principalmente tramite il contatto con superfici contaminate o attraverso il contatto diretto con persone infette. I sintomi negli adulti includono diarrea, febbre e dolore addominale. La cura prevede l’uso di specifici antibiotici, ma in alcuni casi può essere necessario il ricovero ospedaliero.

Il caso di Catanzaro ha acceso i riflettori sul Clostridioides difficile, un batterio ancora poco conosciuto dal grande pubblico ma responsabile di infezioni che possono diventare molto gravi. A richiamare l’attenzione è stata la morte di un bambino di 18 mesi, che frequentava un asilo privato di Tropea. Il piccolo era stato ricoverato inizialmente all’ospedale di Vibo Valentia per una grave infezione gastrointestinale e, dopo il peggioramento delle sue condizioni, trasferito all’ospedale di Catanzaro, dove è deceduto probabilmente a causa di una sepsi. Altri bambini che frequentavano lo stesso asilo hanno manifestato sintomi gastrointestinali e alcuni sono stati ricoverati: per fortuna nessuno ha avuto conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Clostridioides difficile, cos’è il batterio al centro del caso di Catanzaro: come si trasmette, sintomi e cure negli adulti

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