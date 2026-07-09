Tadej Pogacar ha conquistato la maglia gialla nella sesta tappa del Tour de France 2026, lasciando dietro di sé distacchi significativi rispetto ai principali inseguitori. Vingegaard e Seixas hanno subito differenze di tempo molto ampie, evidenziando le distanze accumulate durante la frazione. La tappa ha visto una prestazione dominante del ciclista sloveno, che ha dimostrato una superiorità netta rispetto agli avversari.

Tadej Pogacar ha sciorinato tutto il suo talento nella sesta tappa del Tour de France 2026 e ha mostrato una superiorità schiacciante nella prima vera frazione per chi punta a conquistare la Grande Boucle. Il Campione del Mondo ha attaccato quando mancavano quattro chilometri alla vetta del Tourmalet e 42 km al traguardo di Gavarnie-Gèdre, infliggendo distacchi abissali all’intera concorrenza e ipotecando già il trofeo. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha rifilato due minuti e mezzo al danese Jonas Vingegaard, ovvero colui che sulla carta sarebbe dovuto essere il suo avversario di riferimento nella lotta per il primato in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, sesta tappa: Pogacar maglia gialla, distacchi abissali inflitti a Vingegaard e Seixas

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Tour de France 2026 Top 5 Favourites: Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard Again

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