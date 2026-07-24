Città senza frontiere Giovani dal mondo per gli scambi Lions

In città si svolgono gli scambi giovanili organizzati dai Lions, coinvolgendo giovani provenienti da vari Paesi. Durante l’evento, i partecipanti condividono esperienze e culture diverse, creando un ponte tra le nazionalità. Le attività si svolgono in modo festoso e senza barriere, con incontri e momenti di confronto. L’iniziativa dura da diversi decenni e mira a promuovere la comprensione tra i giovani di diverse origini.

Cesena festosamente senza frontiere grazie agli ’Scambi giovanili’ Lions che da decenni mirano a favorire lo scambio culturale tra giovani di Paesi diversi. Provenienti da Slovenia, Turchia, Texas, Polonia, Germania, Finlandia, Brasile, Belgio, India e Francia, i giovani protagonisti hanno potuto conoscere sul posto storia e bellezze della città, grazie alla collaborazione del Lions Club di Cesena. La delegazione, guidata dal responsabile distrettuale degli Scambi Giovanili Giorgio Dall’Oglio, ha visitato alcuni dei luoghi simbolo della città: teatro Bonci, Biblioteca Malatestiana, piazza del Popolo e il centro storico, molto apprezzati, con una passeggiata dedicata alle peculiarità storiche e artistiche cittadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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