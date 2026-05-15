Chieti città universitaria senza studenti | Unione giovani di sinistra e Avs accendono il confronto su giovani e diritto allo studio

A Chieti Scalo si è svolta un'iniziativa promossa dall’Unione giovani di sinistra presso il comitato elettorale di un candidato sindaco. L’evento, dal titolo “Pensare globale, agire locale”, ha affrontato temi come il diritto allo studio, i trasporti, il lavoro precario e gli spazi di aggregazione per i giovani. Alla discussione hanno partecipato rappresentanti di diverse organizzazioni, portando all’attenzione questioni legate alla condizione dei giovani nella città universitaria senza studenti.

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