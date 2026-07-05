L'incontro tra Canada e Marocco si è concluso con un risultato di 3-0 a favore degli Atlas Lions, che hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. Due gol sono stati segnati da Azzedine Ounahi e Rahimi. La partita ha visto il Marocco dominare e ottenere una vittoria senza polemiche o contestazioni sui social.

2026-07-04 21:15:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Azzedine Ounahi ha segnato i suoi primi gol in Coppa del Mondo e il subentrato Soufiane Rahimi ha aggiunto un terzo gol nel finale, mandando il Marocco ai quarti di finale del 2026 e mettendo fine alla corsa del Canada che ha fatto la storia quando i co-organizzatori sono usciti a Houston. I Rouges hanno dominato il primo tempo e sono stati sfortunati a non passare in vantaggio quando Bono, che in precedenza aveva respinto un tiro di Jonathan David da posizione angolata, ha contrastato Tani Oluwaseyi in un uno contro uno. Il Marocco... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo 2026: Canada – Marocco 0-3 – Report, risultato e gol come “grandi risultati” di Ounahi e Rahimi mandano gli Atlas Lions ai quarti di finale

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Canada - Marocco 0-3: Highlights | Mondiali di Calcio FIFA 2026

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