Video diffusi sui social media mostrano un’incursione di coloni vicino a Nablus, in Cisgiordania, seguita da una sparatoria. Durante l’evento sono stati uccisi quattro palestinesi e due israeliani. Le immagini ritraggono armi puntate e un tentativo di blocco da parte delle forze israeliane. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle circostanze dell’episodio.

Video pubblicati sui social mostrano diversi momenti dell’incursione armata fatta dai coloni in un’area vicino a Nablus, in Cisgiordania, a cui ha fatto seguito una sparatoria, in cui sono morti 4 palestinesi e 2 israeliani. Le circostanze esatte non sono ancora chiare, ma entrambe le versioni, quella palestinese e quella israeliana, suggeriscono che tutto è nato dal blitz dei coloni a sud-est di Nablus. L’esercito israeliano l’ha definita “un’escursione senza il necessario coordinamento con l’esercito, nelle aree A e B della Cisgiordania, normalmente interdette ai cittadini israeliani”. I coloni sono stati affrontati dai residenti palestinesi, che da mesi ormai convivono con violenze e abusi quasi sempre impuniti da parte degli abitanti dei vicini insediamenti israeliani (illegali secondo il diritto internazionale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le armi puntate sui palestinesi, il parapiglia con i coloni, i colpi dell’Idf: i video della sparatoria in Cisgiordania dove sono state uccise 6 persone

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