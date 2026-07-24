Decine di villaggi palestinesi in Cisgiordania sono stati assaltati e incendiati da coloni, che hanno urlato “vendetta”. L’assalto segue un'incursione armata di alcuni israeliani vicino al villaggio di Tell, a sud di Nablus, e ha portato all’incendio di auto e abitazioni. Le tensioni sono aumentate dopo l’episodio, con i coloni che continuano ad attaccare le zone circostanti. Nessuna vittima è stata segnalata finora.

Cisgiordania in fiamme, con decine di villaggi palestinesi assediati e attaccati da coloni stanno appiccando il fuoco ad auto e abitazioni. Ad accendere è la miccia è stata un’incursione armata di alcuni israeliani nei pressi del villaggio palestinese Tell, a sud di Nablus. Il villaggio si trova in area A e B, dove l’accesso agli israeliani è vietato, e, come confermano fonti militari, non era stata coordinata con l’esercito. Residenti palestinesi sono usciti a fronteggiarli, e ne è scoppiata una violenta colluttazione, documentata in numerosi video. Un palestinese ha sottratto il fucile del responsabile della sicurezza dell’adiacente insediamento Gilad Farm, giunto in soccorso, che è rimasto ucciso dalla sua stessa arma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, decine di villaggi palestinesi attaccati dai coloni al grido di “vendetta”: l’assedio dopo la sparatoria a sud di Nablus

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