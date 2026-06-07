Durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina a Odense, il centrocampista danese si è improvvisamente accasciato al suolo nel secondo tempo. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, mentre i compagni di squadra si sono avvicinati preoccupati. L’atleta, che cinque anni fa aveva avuto un arresto cardiaco durante gli Europei, è stato soccorso sul campo. La partita è stata sospesa per alcuni minuti.

Il centrocampista danese si è accasciato al suolo nel secondo tempo dell’amichevole di Odense, 5 anni fa l’arresto cardiaco che sconvolse gli Europei. Per qualche minuto il calcio europeo è tornato con la mente a quel pomeriggio del giugno 2021 che nessuno ha dimenticato. Christian Eriksen è crollato nuovamente in campo durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina disputata a Odense, facendo rivivere a compagni, tifosi e appassionati gli incubi dell’arresto cardiaco che lo colpì durante gli Europei. L’episodio è avvenuto al 19° minuto del secondo tempo. Il centrocampista danese, oggi 34enne, si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco dopo aver accusato un dolore al petto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Eriksen crolla in campo cinque anni dopo l’arresto cardiaco: attimi di terrore in Danimarca-Ucraina

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ERIKSEN CROLLA DI NUOVO IN CAMPO. Cinque anni dopo il dramma che sconvolse gli Europei, il centrocampista danese si è accasciato durante Danimarca-Ucraina. Partita sospesa, attimi di paura tra giocatori e tifosi. #Eriksen #DanimarcaUcraina x.com

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