Terrore sulla Napoli-Salerno | suora guida contromano per distrazione
Una suora ha percorso contromano la Napoli-Salerno a causa di una distrazione. La polizia ha intercettato il veicolo e ha bloccato il traffico per fermarla. La donna non ha rispettato le corsie, creando momenti di tensione sulla strada. La sua perdita di concentrazione sembra aver provocato il gesto improvviso. Non ci sono stati feriti né incidenti gravi. La vettura è stata rimossa e avviate verifiche sul comportamento della conducente.
Cosa ha causato la perdita di concentrazione della conducente?. Come è riuscita la polizia a fermare il veicolo?. Perché la donna si trovava in uno stato confusionale?. Quali sono state le conseguenze per gli automobilisti sulla tratta?.? In Breve Ascolto del Rosario alla radio causa distrazione mentale della conducente. Pattuglia della Polizia in servizio civico ferma la Panda. Intervento coordinato di Polizia Stradale, Anas e personale del 118. Assistenza medica fornita alla suora dopo lo shock subito. Panico sull’autostrada Napoli-Salerno: una suora guida contromano dopo una distrazione. Una Panda procedeva contromano sulla carreggiata in direzione Napoli, scatenando il terrore tra i conducenti dell’autostrada Napoli-Salerno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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