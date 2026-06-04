Terrore sulla Napoli-Salerno | suora guida contromano per distrazione

Notizia in breve

Una suora ha percorso contromano la Napoli-Salerno a causa di una distrazione. La polizia ha intercettato il veicolo e ha bloccato il traffico per fermarla. La donna non ha rispettato le corsie, creando momenti di tensione sulla strada. La sua perdita di concentrazione sembra aver provocato il gesto improvviso. Non ci sono stati feriti né incidenti gravi. La vettura è stata rimossa e avviate verifiche sul comportamento della conducente.