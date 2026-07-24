cinemadivino a marina

Domenica 26 luglio, Cinemadivino si svolge al Bagno La Dolce Vita di Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni 476. La serata fa parte della rassegna dedicata a cinema, vino e gastronomia, offrendo agli spettatori un evento che combina proiezioni cinematografiche con degustazioni enogastronomiche. L’appuntamento si inserisce in un calendario di iniziative che uniscono cultura e tradizione locale, con ingresso aperto al pubblico.

Domenica 26 luglio Cinemadivino fa tappa al Bagno La Dolce Vita di Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni 476, con una nuova serata della rassegna che unisce cinema, vino e gastronomia. Ad accogliere il pubblico sarà il Bagno La Dolce Vita, che per una sera si trasformerà in un cinema sotto le stelle, offrendo la possibilità di vivere il film nell’atmosfera della spiaggia ravennate. Protagonista della serata “ Le città di pianura ”, il nuovo film di Francesco Sossai. Ambientata tra Veneto e Friuli, la pellicola racconta l’incontro tra due amici cinquantenni che trascorrono le giornate fra osterie, strade di provincia e incontri imprevedibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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