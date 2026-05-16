Marina di Camerota tromba marina devasta la zona della Mingardina | danni agli stabilimenti balneari
Nelle prime ore di questa mattina, il maltempo ha colpito il litorale di Marina di Camerota, nel Salernitano, portando con sé una tromba marina che ha attraversato la zona della Mingardina. L’evento ha provocato danni agli stabilimenti balneari e alle strutture lungo la spiaggia. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità locali per verificare la situazione e valutare i danni causati dall’evento atmosferico. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sulle eventuali persone coinvolte.
Una forte ondata di maltempo ha interessato il litorale di Marina di Camerota, nel Salernitano, nelle prime ore dell’alba di questa mattina. Una tromba marina particolarmente violenta si è abbattuta sull’area della “Mingardina”, provocando ingenti danni a due strutture balneari, che sono state in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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