A San Mauro Mare sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Marina, la strada principale che porta alla località balneare, in preparazione dell’arrivo della stagione turistica. La modifica riguarda il rifacimento del manto stradale e l’adeguamento degli spazi pubblici. La strada sarà transennata durante le operazioni di lavori e si prevede che i lavori si concludano nei prossimi giorni.

A San Mauro Mare sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Marina, principale accesso alla località balneare, in vista della imminente stagione turistica. L’intervento ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il tratto di strada compreso tra via della Libertà e piazza Battisti, sostituendo la pavimentazione. I lavori consistono nella demolizione dell’attuale pavimentazione sostituendola con asfalto albino colorato, creando così continuità cromatica con le vie che costituiscono il lungomare e con quelle che si intersecano con via Marina. Rispetto all’attuale pavimentazione, la nuova soluzione garantirà una maggiore resistenza alle sollecitazioni del traffico, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asfalto albino in via Marina

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