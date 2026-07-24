Una delegazione della China News Service, seconda agenzia di stampa statale cinese, ha incontrato rappresentanti dei media italiani per discutere di scambi e cooperazioni tra i due Paesi. L'incontro ha avuto come obiettivo l’approfondimento delle collaborazioni e delle opportunità di scambio di informazioni tra le parti. Non sono state rese note altre dettagli o decisioni specifiche emerse durante l’incontro.

Incontro tra una delegazione della China News Service, la seconda agenzia di stampa statale più grande della Repubblica Popolare Cinese, e alcuni rappresentanti dei media italiani sulle prospettive di scambio e cooperazione tra i due Paesi. La riunione, avvenuta dopo che i professionisti cinese hanno visitato la redazione del settimanale “Nouvelles d’Europe Italia”, si è svolta il 19 luglio a Roma, nella sede italiana del Gruppo Guang Hua Cultures et Media, una delle più importanti realtà editoriali dei media in lingua cinese in Europa. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sul ruolo che l’ informazione può svolgere nel far conoscere meglio la Cina agli italiani e l’Italia ai cinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Cina-Italia, Paesi più vicini grazie al ruolo dei media

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Co tam Panie w Polityce cz XXVI

Notizie e thread social correlati

In Italia il 18,6% della popolazione a rischio povertà: due punti in più rispetto alla media Ue. Tra i grandi Paesi peggio solo la SpagnaIn Italia, il 18,6% della popolazione vive in condizioni di rischio povertà, due punti percentuali in più rispetto alla media europea.

Macron annuncia esercitazioni dei volenterosi nei Paesi viciniIl presidente francese ha annunciato l’avvio di esercitazioni militari con volontari nei paesi vicini, in risposta alle tensioni europee.

Temi più discussi: Fondazione Italia Cina: via alla nuova fase, con simbolo e nome rinnovati; La visita in Cina del ministro Tajani e l’andamento degli investimenti cinesi in Italia; La svolta energetica: Italia ancora troppo timida. Capire le nuove regole degli Ets. La Cina deve farci paura (ma non per quello che pensate). Le regole sull'AI servono: lo dice anche Pechino, smetteremo di attaccare l'Europa?; Italia, AI. Perché tra Cina e Usa non c’è spazio per ambiguità. L’analisi di Riboua.

Secondo un nuovo studio del Pew Research Center, in 25 su 36 paesi del mondo (Italia compresa) la Cina è ora vista in modo più positivo rispetto agli Stati Uniti. x.com

Come sarebbe l'Asia se gli spagnoli fossero riusciti a fare colonie in paesi asiatici come la Cina o il Giappone? Invece che solo nelle Filippine reddit

Italia, AI. Perché tra Cina e Usa non c’è spazio per ambiguità. L’analisi di RibouaLa partecipazione del direttore generale dell’AgID, Mario Nobile, alla World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Cina, poco dopo l’adesione dell’Italia alla Joint Statement on AI Opportunity, ... formiche.net

Fondazione Italia Cina torna alla sua denominazione storica e rafforza il dialogo tra i due PaesiUnica piattaforma in Europa che riunisce imprese e istituzioni con l’obiettivo di facilitare la collaborazione e i rapporti bilaterali per sviluppare nuove opportunità di business. In questi anni abb ... milanofinanza.it