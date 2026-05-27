Nel 2025 oltre 72 milioni di persone nell ’Unione Europea erano a rischio povertà. Secondo le stime preliminari diffuse da Eurostat, si tratta di 72,4 milioni di individui, pari al 16,3% della popolazione Ue, in lieve aumento rispetto al 16,2% dell’anno precedente. Nel 2026 il tasso dovrebbe attestarsi al 16,4%. Per l’Italia, le stime sono invece stabili: nel 2026, sulla base dei redditi del 2025, la quota di persone a rischio povertà resta al 18,6%, quindi oltre due punti sopra la media europea. L’ Unione Nazionale Consumatori sottolinea che la Penisola è all’ottavo posto tra i Paesi monitorati. Registrano dati migliori dell’Italia Francia (16,3%), Germania (16,1%) e Portogallo (15,4%), tutti al di sotto della media europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Italia il 18,6% della popolazione a rischio povertà: due punti in più rispetto alla media Ue. Tra i grandi Paesi peggio solo la Spagna

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Disabilità Italia 2024: 1 su 3 a Rischio Povertà | 13 Milioni di Invisibili, Dati Shock

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Ma scusate in Italia tra 100 anni quandi la popolazione sarà di meno dato che ci saranno meno nascite, che fine faranno tutte queste case ? Diventeranno abbandonate oppure verranno abbattute ? reddit

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