Macron annuncia esercitazioni dei volenterosi nei Paesi vicini

Da laverita.info 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente francese ha annunciato l’avvio di esercitazioni militari con volontari nei paesi vicini, in risposta alle tensioni europee. Contestualmente, è stata formata una coalizione antibalistica composta da diversi paesi europei, Italia inclusa. Il Cremlino ha definito questa iniziativa come un’istigazione. La notizia arriva dopo le dichiarazioni ufficiali riguardo alle esercitazioni e alla creazione della coalizione, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le date.

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Nasce la coalizione antibalistica europea, Italia compresa. Il Cremlino: «Istigatori». Ne è scaturito l’annuncio di una «coalizione antibalistica europea» formata da dieci Paesi, tra i quali Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e la stessa Ucraina, avente lo scopo di «procedere a ritmo sostenuto per sviluppare una capacità antimissile balistico» su scala europea, integrando le capacità già esistenti in una rete difensiva comune comprendente anche Kiev. Il documento stabilisce: «Unendo la nostra base industriale della difesa, la nostra ricerca e la nostra esperienza operativa, miriamo a costruire una capacità antimissile balistica condivisa per l’Europa». 🔗 Leggi su Laverita.info

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