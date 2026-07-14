macron annuncia esercitazioni dei volenterosi nei paesi vicini

Notizia in breve

Il presidente francese ha annunciato l’avvio di esercitazioni militari con volontari nei paesi vicini, in risposta alle tensioni europee. Contestualmente, è stata formata una coalizione antibalistica composta da diversi paesi europei, Italia inclusa. Il Cremlino ha definito questa iniziativa come un’istigazione. La notizia arriva dopo le dichiarazioni ufficiali riguardo alle esercitazioni e alla creazione della coalizione, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le date.