In Cina, sono stati messi in funzione esoscheletri dotati di intelligenza artificiale per assistere i turisti durante visite a percorsi impegnativi, come il Monte Tai e la Grande Muraglia. Recentemente, sono stati impiegati su un tragitto di oltre 13 chilometri lungo le antiche mura di una città storica. Questi dispositivi aiutano i visitatori a percorrere tratti difficili, supportando il cammino e riducendo la fatica.

Roma, 24 luglio 2026 - La tecnologia per aiutare il turismo, è quello che sta succedendo in Cina dove sono in servizio esoscheletri per aiutare i turisti a percorrere tragitti impegnativi, come un percorso di oltre 13 chilometri delle antiche mura della città di Xi’an. Le Mura della Città di Xi'an, costruite sulla base del palazzo della Dinastia Tang, sono una meta ambita per i suoi panorami spettacolari e il suo significato storico, ma anche una sfida fisica. Il muro esistente, che fu iniziato sotto la Dinastia Ming nel 1370, è massiccio, misura 13,7 km di circonferenza, 12 m di altezza e 15-18 m di spessore alla base. Vari video sui social mostrano i turisti esausti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cina, esoscheletri dotati di Ai per aiutare i turisti a visitare i monumenti impegnativi come il Monte Tai e la Grande Muraglia

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