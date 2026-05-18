In Cina una base per l’addestramento professionale dei robot dotati di IA

Sabato a Hangzhou, città nella provincia orientale della Cina, è stata inaugurata una struttura dedicata all’addestramento di robot dotati di intelligenza artificiale. La nuova base si concentra su programmi di formazione e sviluppo per i robot, con l’obiettivo di migliorare le loro capacità operative e di apprendimento. La struttura rappresenta un passo in avanti nel settore della robotica e dell’intelligenza artificiale nel paese, con interventi dedicati alle tecnologie emergenti e alla sperimentazione di nuove applicazioni.

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HANGZHOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Sabato a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, è stata inaugurata una base pilota nazionale per le applicazioni dei robot dotati di Intelligenza Artificiale; la città ospita un numero crescente di produttori di robotica, tra cui Unitree. La base pilota nazionale per le applicazioni dell’IA “incarnata” presenta oltre 130 robot operativi in più di 30 scenari professionali, che spaziano dalla ristorazione, dalla vendita al dettaglio senza personale e dalle esibizioni durante eventi alle ispezioni delle linee elettriche, alla raccolta della frutta e alle operazioni nei pozzi. “La... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE FUTURE IS HERE! Inside a World-Class Robotics & STEM Lab Sullo stesso argomento Cina, il robot umanoide corre una mezza maratona e supera il record degli umaniUn robot umanoide che domenica ha vinto una mezza maratona per robot a Pechino ha corso più veloce del record mondiale degli umani, dimostrando il... Valditara a Brindisi: l’IA rivoluziona la scuola professionaleIl ministro Giuseppe Valditara ha raggiunto stamattina l'Iisse Majorana di Brindisi, situata in via Primo Longobardo nel rione Casale. In Cina una base per l’addestramento professionale dei robot dotati di IAHANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, è stata inaugurata una base pilota nazionale per le applicazioni dei robot dotati di ... toscanamedianews.it Mentre Trump a Pechino omaggia Xi, ad Aquisgrana #Draghi ci ricorda che la Cina sta generando surplus industriali su una scala che il mondo non può assorbire se non svuotando la nostra stessa base produttiva. E sta sostenendo direttamente il nostro avv x.com Breve storia triste dalla Cina reddit SCENARIO CINA/ Non basta una base operativa Usa nelle Filippine per fermare il Quinlao di PechinoNo solo Taiwan. Tutto il Sud-est asiatico ha paura della Cina. La sua proiezione di potenza si giova di un progresso tecnologico pronto a superare gli Usa È di pochi giorni fa la notizia che ufficiali ... ilsussidiario.net