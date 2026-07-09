La Cina sta portando avanti il progetto della Grande Muraglia Verde, un vasto programma di riforestazione avviato nel 1978. Finora sono stati piantati circa 66 miliardi di alberi in diverse aree del Paese. L’obiettivo è creare una barriera naturale contro la desertificazione e migliorare le condizioni ambientali. La piantumazione avviene su vaste zone di terreno arido e semi-arido, coinvolgendo numerose comunità locali.

Non solo chip e robot. La Cina è all’opera anche con un grande progetto ambientale. Conosciuto come la Grande Muraglia Verde, questo programma di riforestazione è iniziato nel 1978 e conta già 66 miliardi di alberi piantati. Una grande barriera vegetale che ha come obiettivo contenere l’avanzamento dei deserti di Gobi e Taklamakan, cercando di frenare la crescita della sabbia (circa 2600 chilometri quadrati all’anno) nella regione del nord del Paese. Il disegno iniziale prevede altri 34 miliardi di alberi piantati, secondo la pubblicazione Live Science ripresa dall’emittente DW. Il paesaggio è già stato trasformato da questo immenso piano ambientale, che a differenza di progetti analoghi non ha la missione di combattere il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa è la Grande Muraglia Verde, l’altro grande progetto della Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Homeless Mother Battles Wild Animals and Deadly Cold to Build Shelter for Daughter

Notizie e thread social correlati

Grande Muraglia: Alex Baldaccini trionfa sul podio a PechinoDurante la seconda tappa della Coppa del Mondo a Pechino, Alex Baldaccini si è piazzato al terzo posto.

De Nora partecipa al più grande progetto di idrogeno verde nel Sud EuropaDe Nora ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre del 2026 e ha annunciato la partecipazione a Moeve, il più grande progetto di...

Temi più discussi: La speranza del muro verde; Cina: la Grande Muraglia Verde che sta fermando il deserto; Presentata la prima edizione de La Grande Muraglia 260K; In Cina è in costruzione una muraglia di pannelli solari lunga 400 chilometri (ed è visibile dalla Stazione Spaziale Internazionale).

L’iniziativa, conosciuta come Grande #Muraglia #Verde, prevede la #piantumazione di miliardi di #alberi lungo una fascia che si estende per oltre 4.800 #chilometri, con l’obiettivo di rallentare la #desertificazione e #proteggere le aree più vulnerabili. #rifores x.com

Cosa è la Grande Muraglia Verde, l’altro grande progetto della CinaNon solo chip e robot. La Cina è all’opera anche con un grande progetto ambientale. Conosciuto come la Grande Muraglia Verde, questo programma di riforestazione è iniziato nel 1978 e conta già 66 mili ... formiche.net

Dati i suoi ottimi flussi di passeggeri, al tempo in cui è stata progettata, le linee del Tram di Parigi 3a&3b avrebbero potuto essere una linea della metro? Quali vantaggi e svantaggi avevano entrambe le opzioni prima dell'inizio dei lavori? reddit

Grande Muraglia Verde cinese: 66 miliardi di alberi sfidano le previsioniLa cosiddetta Grande Muraglia Verde cinese, un'imponente opera di riforestazione che ha visto piantare qualcosa come 66 miliardi di alberi, sta crescendo. Il pa ... tecnoandroid.it