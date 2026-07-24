Due turisti sono stati punti da pesci lungo il litorale del Cilento, riportando emorragie alle gambe. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per cure. Gli episodi si sono verificati negli ultimi giorni in zone diverse della costa. Non sono stati segnalati altri incidenti o vittime. La presenza di pesci potenzialmente pericolosi è stata segnalata alle autorità competenti. Nessuna altra informazione sui dettagli delle specie coinvolte o sulle circostanze.

Negli ultimi giorni, due episodi avvenuti lungo il litorale del Cilento hanno riportato l’attenzione sulla presenza di pesci potenzialmente pericolosi per i bagnanti. L’ultimo caso si è verificato a Palinuro, sulla spiaggia delle Saline, dove un turista di 76 anni è stato morso alla gamba mentre si trovava in acqua in un tratto di spiaggia libera. L’uomo è riuscito a tornare a riva, ma presentava una ferita profonda accompagnata da una significativa perdita di sangue. Determinante è stato l’intervento dei bagnini, che hanno prestato i primi soccorsi, arrestando l’emorragia e stabilizzando il ferito fino all’arrivo del personale sanitario, che ha poi completato le cure necessarie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cilento, turisti morsi dai pesci: "Emorragie alle gambe, il quadro è grave"

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Due turisti morsi da pesci in pochi giorni sulle spiagge del Cilento: abbondante perdita di sangue

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