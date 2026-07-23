Emorragie alle gambe atroce Persone morse dai pesci incubo in queste famose spiagge italiane
Durante l’estate sulla costa salernitana si sono verificati diversi incidenti in mare, con alcune persone che sono state morse dai pesci. Sono state segnalate emorragie alle gambe e dolori intensi, attribuiti a attacchi di pesci nelle acque frequentate dai bagnanti. Le autorità hanno registrato più casi, senza che siano ancora chiare le cause di questi episodi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i turisti e gli operatori locali.
L’estate lungo la fascia costiera salernitana si tinge di imprevista apprensione a causa di ripetuti e singolari incidenti che stanno interessando le acque del comprensorio turistico. Due episodi ravvicinati, entrambi avvenuti lungo il litorale cilentano, riaccendono l’attenzione sulla presenza di pesci che possono provocare ferite anche serie ai bagnanti. L’ultimo caso si è verificato a Palinuro, sulla spiaggia delle Saline, dove un turista di 76 anni è stato morso alla gamba mentre si trovava in acqua nel tratto di spiaggia libera. I soccorsi sono scattati in maniera tempestiva, evitando che la situazione potesse precipitare sul bagnasciuga gremito di vacanzieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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