emorragie alle gambe atroce persone morse dai pesci incubo in queste famose spiagge italiane

Notizia in breve

Durante l’estate sulla costa salernitana si sono verificati diversi incidenti in mare, con alcune persone che sono state morse dai pesci. Sono state segnalate emorragie alle gambe e dolori intensi, attribuiti a attacchi di pesci nelle acque frequentate dai bagnanti. Le autorità hanno registrato più casi, senza che siano ancora chiare le cause di questi episodi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i turisti e gli operatori locali.