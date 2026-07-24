Venerdì 24 luglio 2026 è stato aperto un nuovo parcheggio pubblico a Torrette, in provincia di Pesaro e Urbino. La struttura, gestita dal Comune, dispone di 200 posti auto. La realizzazione del parcheggio si inserisce nel progetto di ampliamento della ciclovia Adriatica. Tuttavia, i lavori di completamento della ciclovia continuano a essere oggetto di discussioni e tensioni tra le parti coinvolte.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 24 luglio 2026 - Da oggi è attivo il nuovo parcheggio pubblico realizzato dal Comune di Fano a Torrette. L’area offre oltre 200 posti auto gratuiti, è accessibile 24 ore su 24 ed è stata pensata per rispondere alle esigenze di residenti, operatori economici, turisti e frequentatori della zona durante i lavori della Ciclovia Adriatica. Il parcheggio è stato ricavato su un terreno comunale adiacente a via Pigafetta, lungo la Statale 16, per compensare la temporanea riduzione degli stalli provocata dal cantiere nel tratto compreso tra Torrette e Ponte Sasso. Da settembre l’area sarà interessata da un intervento di urbanizzazione più ampio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclovia Adriatica, apre il parcheggio da 200 posti. Ma resta lo scontro sui lavori

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