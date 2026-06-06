All’inizio della prossima settimana, una ditta avvierà i lavori nel parco dei laghetti di Porto Potenza per allestire il cantiere legato alla costruzione di nuovi tratti della ciclovia turistica adriatica. L’intervento riguarda l’area del parco, coinvolgendo le attività di preparazione e posizionamento delle strutture necessarie. Contestualmente, è prevista un’assemblea pubblica con un assessore locale, dedicata a informare i cittadini sul progetto e sui lavori in corso.

A inizio della prossima settimana, una ditta inizierà l’allestimento del cantiere all’interno del parco dei laghetti di Porto Potenza, per dare seguito al progetto di realizzazione dei nuovi tratti della ciclovia turistica adriatica. Si tratta di un intervento portato avanti dalla Regione Marche e dal ministero delle infrastrutture. A fornire dettagli sui lavori che saranno previsti nell’area verde è l’amministrazione comunale di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini. "Tale progetto, che rientra in quello più ampio della ciclovia nazionale adriatica, mira a rafforzare la rete ciclo-pedonale locale con interventi che interessano nello specifico via Calabria, via Togliatti, via Olimpia e il collegamento con il parco dei laghetti a Porto Potenza – spiega la giunta potentina –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al parco dei laghetti per la ciclovia adriatica. Assemblea pubblica con l’assessore Baldelli

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