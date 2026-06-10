La nuova ciclovia adriatica | oltre 200 chilometri 22 comuni da Lecce a Leuca in bicicletta Il progetto

Una nuova ciclovia di oltre 200 chilometri si estende lungo la costa adriatica, passando attraverso 22 comuni da Lecce a Leuca. Il percorso collega diverse località del Salento, offrendo un itinerario cicloturistico che attraversa il territorio in modo lento e sostenibile. La Provincia di Lecce sta portando avanti il progetto, puntando a creare un collegamento continuo lungo tutta la costa orientale.

Il Salento da vivere lentamente, pedalata dopo pedalata. La Provincia di Lecce accelera sul progetto della Ciclovia Adriatica - Ciclovia del Salento Orientale, il nuovo itinerario cicloturistico destinato a collegare Lecce a Santa Maria di Leuca lungo il versante adriatico, trasformando la mobilità dolce in una leva strategica per lo sviluppo del territorio. La riunione A Palazzo dei Celestini si è svolta la seconda riunione tecnica con i rappresentanti dei 22 Comuni interessati dal tracciato. Il presidente della Provincia Fabio Tarantino e il vicepresidente Ippazio Morciano hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, confrontandosi con le amministrazioni locali sugli sviluppi progettuali e sulle possibili integrazioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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