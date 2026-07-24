Ciclo di incontri e maxi presidio | l’intero territorio unito nella richiesta
In Valle Brembana si sono svolti una serie di incontri e un grande presidio per chiedere i fondi necessari alla realizzazione del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, la Paladina-Sedrina, attesa da tre decenni. La mobilitazione coinvolge l’intero territorio, con cittadini e rappresentanti locali che si sono uniti per protestare contro i continui disagi di traffico, tra code e rallentamenti, legati alla mancanza di quest’opera.
Continua la mobilitazione della Val Brembana per chiedere i fondi per il terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, la Paladina-Sedrina, attesa da 30 anni, che dovrebbe risolvere i problemi di viabilità della zona, tra code chilometriche e disagi. La mobilitazione si prepara a un passaggio cruciale attraverso un percorso condiviso che unisce per la prima volta l’intero territorio. In vista della grande manifestazione fissata per sabato 3 ottobre a Villa d’Almè, i Comuni della Val Brembana hanno organizzato un ciclo di tre incontri informativi aperti a cittadini e imprenditori. Il programma vede il coinvolgimento dei Comuni e della Comunità montana Valle Brembana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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