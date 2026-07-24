Ciclo di incontri e maxi presidio | l’intero territorio unito nella richiesta

Notizia in breve

In Valle Brembana si sono svolti una serie di incontri e un grande presidio per chiedere i fondi necessari alla realizzazione del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, la Paladina-Sedrina, attesa da tre decenni. La mobilitazione coinvolge l’intero territorio, con cittadini e rappresentanti locali che si sono uniti per protestare contro i continui disagi di traffico, tra code e rallentamenti, legati alla mancanza di quest’opera.