Gli incontri del giovedì ciclo di seminari

Da pisatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo degli Strumenti per il Calcolo organizza un ciclo di seminari dedicati alla storia dell'Informatica in collaborazione con Laboratorio-Museo Tecnologic@mente "L'Innovazione Olivetti", il Museo "All About Apple" e l'Associazione ELEA ets.I seminari si terranno in aula A1 del Museo degli.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Gli appuntamenti di giovedì 26 febbraio

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