Non cadere nella rete! | prosegue il ciclo di incontri per spiegare come riconoscere e prevenire le truffe

Prosegue il ciclo di incontri dedicati a sensibilizzare le persone sui rischi delle truffe telefoniche e online. Le iniziative si concentrano su come riconoscere le modalità più comuni utilizzate dai truffatori, come falsi numeri di banche, messaggi che fingono di essere nipoti in difficoltà e link fraudolenti che possono portare a furti di dati o denaro. Questi incontri sono rivolti principalmente agli anziani, tra le categorie più colpite da queste frodi.

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ANCONA – Le truffe telefoniche e sul web sono una delle minacce più concrete per gli anziani: numeri che si spacciano per banche, finti nipoti in difficoltà, link che svuotano i conti. Giovedì 14 maggio alle 16.30, presso la sede Cna di Ancona in via G. Umani 1, "Incontri di VitAttiva" affronta.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Come prevenire le truffe online? Tre incontri gratuiti a Palazzo DucaleOgnuna delle tre giornate prevede due fasce orarie di partecipazione, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Enel e l’Arma dei Carabinieri lanciano un ciclo di incontri contro le truffeEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile 2026 un nuovo ciclo di... Temi più discussi: Truffa delle finte multe: boom di casi, i consigli di Adoc per non cadere nella rete; Il Papa: non scoraggiarsi nella cura dei poveri, trovare soluzioni a situazioni disumane; Smartphone e tecnologie non sono il demonio, ma possono danneggiare il cervello. Aspettate fino alla seconda media. Connessi… con cura; Sulla macchina del rapinatore c'era la sua carta d'identità e la donna si ritrova senza gioielli. Diritti, un allarme che non si può lasciar cadere ?Un rapporto Onu, denso e circostanziato, invita le autorità italiane a prendere sul serio il diritto internazionale e i diritti umani e non farne carta straccia come avvenuto negli ultimi quattro anni @PatGonnella, pr x.com Truffa delle finte multe: boom di casi, i consigli di Adoc per non cadere nella reteAumentano le truffe delle finte multe, soprattutto online tramite sms ed email con link a siti clone di PagoPA. Adoc lancia l’allarme e invita a prestare attenzione ai segnali sospetti, ricordando di ... ecodibergamo.it Non cadere nella rete!, appuntamento a MasullasVenerdì 6 marzo, a Masullas, un incontro per imparare a riconoscere le truffe online dal titolo Non cadere nella rete!. È quanto ha organizzato il Comune, negli spazi dell’aula consiliare a partire ... unionesarda.it