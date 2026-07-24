Nel primo semestre del 2026, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha gestito 2.171 eventi legati al rischio cyber, con un incremento del 47% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le segnalazioni sono aumentate del 310%, evidenziando una crescita significativa nella comunicazione di incidenti informatici. La maggior parte degli eventi riguarda tentativi di accesso non autorizzato e attacchi di phishing.

Nel primo semestre del 2026 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha gestito 2.171 eventi, il 47% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma il dato non equivale a una corrispondente crescita degli attacchi cyber contro le infrastrutture strategiche dello Stato. Riflette soprattutto l’aumento delle segnalazioni e una maggiore capacità di rilevare gli incidenti, anche per effetto dell’applicazione della Nis 2, la normativa europea che ha implementato gli obblighi di notifica. Una disciplina che «ha rafforzato la capacità di rilevare gli incidenti, ampliando la visibilità dei fenomeni cyber e migliorando la nostra capacità... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ciardi (Acn): «Sul rischio cyber più segnalazioni: notifiche a +310%»

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