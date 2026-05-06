Uno studio condotto su 310 pazienti a Bergamo e nelle zone circostanti rivela che circa il 40% di loro mostra segnali di scompenso cardiaco. Il progetto, chiamato «Brimberg», è stato promosso da un'associazione e un ospedale locale, e coinvolge le aree di Bergamo, Val Brembana e Valle Imagna. I primi dati indicano la presenza di rischi cardiovascolari tra i pazienti monitorati.

LO STUDIO. I primi risultati di «Brimberg», progetto di Anthem e ospedale «Papa Giovanni» che coinvolge Bergamo, Val Brembana e Valle Imagna. «Per difendere il Servizio sanitario nazionale dobbiamo lavorare sulla prevenzione». Se non ci fosse stato questo progetto, probabilmente, la malattia sarebbe rimasta silente sino a un episodio critico. Tra città, Val Brembana e Valle Imagna, oltre il 40% del campione osservato tra i 50 e gli 80 anni con rischio cardiovascolare lieve o moderato – ma senza un pregresso evento cardiovascolare – ha già i segni di uno scompenso cardiaco precoce non diagnosticato. Ha cioè una disfunzione cardiaca asintomatica, oppure uno scompenso lieve.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cuore, i dati su 310 pazienti bergamaschi a rischio: «Segnali di scompenso in 4 casi su dieci»

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