Il rappresentante dell’Autorità per la concorrenza e il mercato ha affermato che le regole per l’intelligenza artificiale sono necessarie, ma devono essere snelle e intelligenti. Ha sottolineato che la tecnologia, soprattutto l’intelligenza artificiale, è così potente e diffusa da produrre risultati sia positivi che negativi. Ribadendo l’importanza di una regolamentazione, ha aggiunto che l’assenza totale di norme sarebbe inaccettabile, dato il potenziale impatto di questi strumenti.

“Non credo nella deregolamentazione. La tecnologia è uno strumento talmente potente, l'intelligenza artificiale, in particolare, è così pervasiva e capace di generare risultati straordinari, nel bene e nel male, che non si può pensare a una totale assenza di regole. Occorre una visione che metta l'uomo al centro. È necessaria una regolamentazione agile e intelligente, capace di contenere i rischi estremi legati a determinate tecnologie, senza però trasformarsi in un freno allo sviluppo digitale e tecnologico, che è poi il motore dello sviluppo globale di un Paese”. Lo ha detto Nunzia Ciardi, Vice Direttore Agenzia per la Cybersicurezza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tech, Ciardi (Acn): Regole necessarie, ma siano agili e intelligenti

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