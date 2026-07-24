Cianci o Ravasio? Uno lascia la squadra

Uno dei due attaccanti ha deciso di lasciare la squadra, mentre l’altro rimane in attesa di sviluppi. La società sta concentrando gli sforzi sul definire le cessioni prima di completare il mercato in entrata, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione in serie B. Le trattative sono in corso e le decisioni definitive sono attese a breve. La rosa attualmente in formazione sarà soggetta a modifiche in vista dell’inizio del campionato.

In questa fase di mercato la priorità per Nello Cutolo sono le uscite. Snodo importante prima di dare l’assalto agli ultimi innesti in entrata che ancora servono per completare la rosa che affronterà la serie B. Nel ritiro in Val Seriana sono saliti anche tutti quei giocatori fuori dal progetto e che possono essere considerati esuberi a tutti gli effetti. La lista comprende sicuramente il portiere Trombini, i terzini De Col, Tito e Coccia, il centrocampista offensivo Cortesi e l’attaccante Capello. Più qualche altro elemento che dopo un’attenta valutazione nel ritiro verrà mandato a giocare in prestito. Il riferimento è a Moreschini e Manes.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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