Dopo quattro anni come capitana, la giocatrice lascia la squadra per motivi di studio. La sua partenza segna la fine di un’epoca per il gruppo, che dovrà affrontare un nuovo assetto senza la sua presenza nello spogliatoio. La giocatrice ha contribuito a diversi successi della squadra durante il suo periodo, anche se i dettagli sui traguardi raggiunti non sono specificati. La gestione dello spogliatoio cambierà con l’assenza della sua leadership, ma non sono stati forniti ulteriori particolari.

?? Punti chiave Come cambierà la gestione dello spogliatoio senza la sua leadership? Quali traguardi ha segnato la capitana durante i suoi quattro anni? Perché la sportiva ha scelto proprio il settore scolastico per il futuro? Chi potrà colmare il vuoto organizzativo lasciato dalla nuova manager??? In Breve Mastrilli si trasferisce a Gulianova per un nuovo impiego nel settore scolastico. Il percorso quadriennale include la finale 20222023 e la promozione in A2. La professionista ha ricoperto ruo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clai Imola, finisce un’era: Mastrilli lascia la squadra per scuola

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