Oggi si è tenuta una nuova udienza nel procedimento riguardante la morte di Fabio Ravasio, a Busto Arsizio. Durante l'udienza, sono state ascoltate testimonianze che hanno portato a dichiarazioni forti e accuse dirette. Un momento di tensione ha causato la sospensione temporanea della seduta, dopo un alterco tra le parti. Le discussioni si sono concentrate su presunti piani per trovare un killer disposto a uccidere Ravasio per una cifra di diecimila euro.

Busto Arsizio (Varese), 21 maggio 2026 – Nuova udienza ad alta tensione nel processo per la morte di Fabio Ravasio, con testimonianze pesanti, ricostruzioni inquietanti e un momento di caos che ha portato alla sospensione dell’udienza. Al centro della giornata le dichiarazioni di diversi testimoni legati al bar di Parabiago frequentato dagli imputati, tra accuse di presunti progetti omicidi, interessi economici e rapporti deteriorati. Ad aprire la giornata è stato un ultras del Milan, che ha raccontato un episodio gravissimo: “Mi avevano chiesto di trovare un killer per uccidere Ravasio per 10mila euro. Li ho mandati a quel paese e ho detto a Ferretti di allontanarsi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, in aula tensione e accuse choc: “Cercavano un killer che uccidesse Ravasio per 10mila euro”

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