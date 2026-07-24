roberto bolle conquista la stella sulla walf of fame a hollywood

Una stella è stata posizionata sulla Hollywood Walk of Fame in occasione di una cerimonia pubblica. La stella, inserita tra i riconoscimenti della Classe 2027, appartiene a una ballerino italiano noto per le sue performance nel teatro dal vivo. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti della Camera di Commercio di Los Angeles, che ha ufficialmente riconosciuto il suo contributo nello spettacolo dal vivo. La cerimonia si è svolta di recente, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Roberto Bolle conquista la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame, consacrazione importante nell’olimpo dello spettacolo internazionale. L’étoile italiana è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live TheatreLive Performance. Le parole di Bolle. Profonda l’emozione dell’artista per il prestigioso riconoscimento: “Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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