A giudizio il sacerdote trovato positivo alla cocaina dopo l' incidente

Il sacerdote colombiano coinvolto in un incidente sulla statale 17 tra Sulmona e Pratola Peligna nel 2024 dovrà affrontare un processo. È stato trovato positivo alla cocaina durante le analisi successive all’incidente, nel quale è rimasto coinvolto. L’uomo è accusato di aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e dovrà comparire davanti al giudice per rispondere delle accuse. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e ha portato all’apertura di un procedimento legale.

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Dovrà rispondere dell’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, don Daniel Cardenas il sacerdote colombiano rimasto coinvolto nel 2024 in un incidente stradale sulla statale 17, tra Sulmona e Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila.Come fa sapere Adnkronos, il giudice Emanuela. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lo fermano per un controllo. Risulta positivo alla cocainaE’ diventato un obiettivo prioritario per le pattuglie delle forze dell’ordine quello di verificare se chi si mette al volante di un veicolo – che... Leggi anche: Ciclista investita a Cesena, automobilista positivo alla cocaina È il terzo e ultimo grado di giudizio. Auspico ora che anche la Chiesa faccia la propria parte attacca Antonio Messina, l’archeologo che ha denunciato il sacerdote x.com Il giudizio di Dio mi spaventa. reddit Corruzione, a giudizio sacerdote e due ex consiglieri comunali di GelaIl gup del tribunale di Gela (Caltanissetta), Serena Berenato, ha disposto il rinvio a giudizio per il sacerdote Giovanni Tandurella, per gli ex consiglieri comunali Sandra Bennici e Salvatore Scerra ... ansa.it Lecce, parrocchiana sotto inchiesta per stalking al sacerdote: disposto il giudizio immediato per la 52enneFinisce sotto processo per stalking la parrocchiana già indagata con l’accusa di avere perseguitato un prete, per tre anni, con pedinamenti e comportamenti ossessivi. Una 52enne è stata raggiunta da ... lagazzettadelmezzogiorno.it