Chiesa in gran forma | il gol su punizione è un gioiello e i compagni reagiscono così

Da video.gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Chiesa si sta allenando con il Liverpool, nonostante la possibile separazione dal club. Durante una sessione, ha realizzato un gol su calcio di punizione, considerato un colpo di classe. I compagni hanno reagito alla sua esecuzione con entusiasmo. La situazione contrattuale del giocatore è ancora in fase di definizione, e non ci sono ancora conferme ufficiali sul suo futuro.

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In attesa di conoscere il suo futuro - con la separazione dal Liverpool che appare sempre più probabile - Federico Chiesa si allena con i Reds e regala magie su calcio di punizione: guarda il filmato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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