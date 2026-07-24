Chiesa in gran forma | il gol su punizione è un gioiello e i compagni reagiscono così

Notizia in breve

Federico Chiesa si sta allenando con il Liverpool, nonostante la possibile separazione dal club. Durante una sessione, ha realizzato un gol su calcio di punizione, considerato un colpo di classe. I compagni hanno reagito alla sua esecuzione con entusiasmo. La situazione contrattuale del giocatore è ancora in fase di definizione, e non ci sono ancora conferme ufficiali sul suo futuro.