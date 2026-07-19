Bravo Diego | Pio Esposito segna come Milito i compagni reagiscono così
Durante un allenamento a Donaueschingen, Pio Esposito ha segnato un gol che richiama lo stile di Diego Milito. I compagni hanno reagito con applausi e battute, mentre Dimarco ha commentato con un “Bravo Diego”. La scena si è svolta nel contesto del ritiro estivo, senza ulteriori dettagli sulla partita o altri partecipanti.
Nel ritiro dell’Inter a Donaueschingen, Pio Esposito realizza un gol che ricorda una delle giocate simbolo di Diego Milito. I compagni esplodono tra applausi e battute, con Dimarco che lo celebra con un eloquente “Bravo Diego”. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
ESPOSITO SEGNA ALLA MILITO! BRAVO DIEGO!. LA REAZIONE DI PIO AI COMPLIMENTI DI DIMARCO
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