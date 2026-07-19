Bravo Diego | Pio Esposito segna come Milito i compagni reagiscono così

Notizia in breve

Durante un allenamento a Donaueschingen, Pio Esposito ha segnato un gol che richiama lo stile di Diego Milito. I compagni hanno reagito con applausi e battute, mentre Dimarco ha commentato con un “Bravo Diego”. La scena si è svolta nel contesto del ritiro estivo, senza ulteriori dettagli sulla partita o altri partecipanti.