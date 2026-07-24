Il fratello di Chico Forti, Dale Pike, ha dichiarato che il suo congiunto è innocente e ha indicato come possibile autore dell’omicidio un altro uomo. La vicenda giudiziaria riguarda Forti, condannato per un omicidio che lui nega di aver commesso. La vicenda si svolge in un contesto legale complesso, con la famiglia che ha più volte contestato la condanna e richiesto revisioni del caso. La questione rimane aperta in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

La vicenda giudiziaria di Enrico Forti, noto come Chico Forti, rappresenta uno dei casi di cronaca più complessi e discussi degli ultimi decenni. Ex atleta di windsurf e produttore televisivo, Forti è stato al centro di un lungo e travagliato iter processuale negli Stati Uniti, culminato con una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998. L'omicidio di Dale Pike e la condanna Il rientro di Chico Forti in Italia Forti innocente secondo il fratello della vittima: il motivo Il vero colpevole, secondo Bradley Pike L’omicidio di Dale Pike e la condanna Nel febbraio del 1998, il ritrovamento del corpo senza vita di Dale Pike su una spiaggia di Miami diede subito il via alle indagini della polizia statunitense. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chico Forti "innocente" secondo il fratello Dale Pike, per lui l'autore dell'omicidio sarebbe Thomas Knott

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Chico Forti non ha ucciso mio fratello: parla Bridley Pike - Vita in Diretta 14/07/2026

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Si parla di: Chico Forti non ha ucciso mio fratello: parla Bridley Pike - 14/07/2026.

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