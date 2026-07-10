Il fratello di Dale Pike ha chiesto un incontro con i pubblici ministeri, sostenendo che Chico Forti è innocente. Durante le conversazioni, ha affermato di aver parlato di tutto con Forti e di aver percepito sincerità, ritenendo che non ci siano dubbi sulla sua innocenza. È la prima volta che si pronuncia pubblicamente sulla vicenda, chiedendo un confronto ufficiale con le autorità.

«Durante gli incontri con Chico Forti abbiamo parlato di tutto. Ho percepito la sua sincerità guardandolo negli occhi, per me non ci sono dubbi: è innocente». Bradley Pike ha perso suo fratello Dale nel 1998, trovato morto su una spiaggia di Miami. Un omicidio che ha portato alla condanna all'ergastolo dell'imprenditore trentino. Una detenzione di 24 anni negli Stati Uniti, poi nel 2024 l'accordo per il trasferimento in Italia dove Forti continua a scontare la pena nel carcere di Montorio, a Verona. Ora, a quasi trent'anni di distanza, Bradley Pike è arrivato in Italia dall'Australia per incontrare l'uomo condannato di quell'omicidio. Non per accusarlo, ma per difenderlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Chico è innocente, è stato incastrato". Il fratello di Dale Pike vuole parlare con i pm

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