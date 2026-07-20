Maldini ha incontrato Guardiola, alimentando le voci su un possibile incarico come commissario tecnico della Nazionale. L’incontro tra i due è stato confermato, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti della discussione. La candidatura di Guardiola, noto per il suo ruolo nel club di calcio, si aggiunge a una lista di nomi considerati per la guida tecnica della selezione nazionale. La decisione finale non è ancora stata annunciata.

Si aggiunge un nuovo nome alla lista di candidati per la panchina azzurra, ed è un nome clamoroso. Se fino a qualche giorno fa la corsa alla panchina della Nazionale Italiana sembrava una questione tra Roberto Mancini e Andrea Pirlo, nelle ultime ore è arrivata una notizia a dir poco sconvolgente: nella lista dei candidati potrebbe essere entrato anche Pep Guardiola. A raccontare il retroscena è stato Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, secondo cui Paolo Maldini e Leonardo avrebbero trascorso l'ultimo fine settimana a Barcellona e lì avrebbero incontrato personalmente il tecnico spagnolo ex Manchester City. Un summit che, stando a quanto risulta a Sky, potrebbe essersi protratto per l'intero weekend, segno che l'incontro non sia stato affatto un semplice saluto di cortesia tra icone del calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Clamoroso, Maldini ha incontrato Guardiola: può diventare il nuovo CT della Nazionale?

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