Malagò e la patata bollente Pirlo. Non devono essere giorni facili per Giovanni Malagò neopresidente della Federcalcio. Ha impiegato un mesetto per convincere Paolo Maldini ad assumere il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ha dovuto incassare Leonardo che non si capisce bene cosa faccia ma Maldini lo vuole e amen. Malagò ha portato Paolo in Nazionale. Ha messo a segno un grande colpo, dicono tutti. Poi, diciamo, Maldini è una leggenda del calcio italiano. E diremmo mondiale. Non si discute. Ma non è che come dirigente possiamo considerarlo Italo Allodi. Ma va bene. Malagò promosso a pieni voti. Neanche il tempo di festeggiare, però, che deve fronteggiare uno scenario che quantomeno gli avrà procurato il singhiozzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò è il figo che fa scelte fighe: Pirlo ct della Nazionale gli rovinerebbe la reputazione

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