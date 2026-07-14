Malagò è il figo che fa scelte fighe | Pirlo ct della Nazionale gli rovinerebbe la reputazione

Da ilnapolista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federcalcio, affronta la questione di Andrea Pirlo come possibile commissario tecnico della Nazionale. La decisione di affidare a Pirlo il ruolo potrebbe influenzare la reputazione dell’ente, secondo alcune fonti. Dopo circa un mese di trattative, Malagò ha anche convinto Paolo Maldini a ricoprire il ruolo di direttore tecnico. La scelta di Pirlo resta al centro delle discussioni, con decisioni ancora da definire.

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Malagò e la patata bollente Pirlo. Non devono essere giorni facili per Giovanni Malagò neopresidente della Federcalcio. Ha impiegato un mesetto per convincere Paolo Maldini ad assumere il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ha dovuto incassare Leonardo che non si capisce bene cosa faccia ma Maldini lo vuole e amen. Malagò ha portato Paolo in Nazionale. Ha messo a segno un grande colpo, dicono tutti. Poi, diciamo, Maldini è una leggenda del calcio italiano. E diremmo mondiale. Non si discute. Ma non è che come dirigente possiamo considerarlo Italo Allodi. Ma va bene. Malagò promosso a pieni voti. Neanche il tempo di festeggiare, però, che deve fronteggiare uno scenario che quantomeno gli avrà procurato il singhiozzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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