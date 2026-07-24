Il Chelsea si prepara ad accogliere il difensore francese Maxence Lacroix, che sta per trasferirsi dal Crystal Palace. L’accordo tra i due club è stato definito e il club londinese ha presentato un’offerta ufficiale, che è stata accettata dalla società inglese. Ora si attende solo il completamento delle pratiche burocratiche per ufficializzare il trasferimento.

Accordo totale con il Crystal Palace: il centrale francese Lacroix verso Stamford Bridge. Il Chelsea è pronto ad accogliere Maxence Lacroix. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club londinese ha raggiunto l’intesa definitiva con il Crystal Palace dopo aver presentato un’offerta ufficiale accettata dalla società inglese. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato I dettagli principali dell’operazione erano già stati definiti nella serata di ieri e il difensore centrale si trova ora a Londra per sostenere le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. L’accordo prevede un trasferimento da circa 52 milioni di sterline, mentre non è previsto l’inserimento di Axel Disasi come contropartita tecnica nell’affare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chelsea, colpo in difesa: Maxence Lacroix è pronto a vestirsi di Blues

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CHELSEA'S SHOCK MAXENCE LACROIX DEAL TAKES A HUGE STEP FORWARD AS OFFICIAL ANNOUNCEMENT LOOMS!

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