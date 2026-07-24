Chelsea fatta per Lacroix | al Palace 60 milioni di euro

Notizia in breve

Il Chelsea sta per concludere l'acquisto di Maxence Lacroix per circa 60 milioni di euro. Dopo aver già acquisito Palestra e Morgan Rogers, i Blues sembrano vicini a ufficializzare anche questa operazione di mercato. La trattativa si sta definendo in queste ore, con le parti coinvolte che stanno finalizzando i dettagli dell'accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma l'intesa sembra ormai raggiunta.