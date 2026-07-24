Chelsea fatta per Lacroix | al Palace 60 milioni di euro
Il Chelsea sta per concludere l'acquisto di Maxence Lacroix per circa 60 milioni di euro. Dopo aver già acquisito Palestra e Morgan Rogers, i Blues sembrano vicini a ufficializzare anche questa operazione di mercato. La trattativa si sta definendo in queste ore, con le parti coinvolte che stanno finalizzando i dettagli dell'accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma l'intesa sembra ormai raggiunta.
Il Chelsea sta per battere un altro colpo milionario nel suo mercato. Dopo Palestra e Morgan Rogers, i Blues hanno praticamente chiuso l'acquisto di Maxence Lacroix. Il difensore centrale arriva dal Crystal Palace per una cifra intorno ai 52 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). Il nazionale francese dovrebbe sottoporsi oggi alle visite mediche prima di firmare un contratto di sei anni che lo legherà al Chelsea fino al 2032., Il Crystal Palace sta valutando diverse opzioni per sostituire Lacroix, tra cui Chrislain Matsima dell'Augsburg. Chibuike Nwaiwu del Trabzonspor rappresenta un'alternativa qualora non si riuscisse a trovare un accordo per Matsima. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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