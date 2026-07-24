Sangue finto che cola dalla tempia, un ciak che non va mai a buon fine, una luce che si surriscalda proprio sul più bello. è questo il set immaginario in cui Vincent Cassel si ritrova imprigionato in Camera, il nuovo video di Charli XCX. è appena uscito Music, Fashion, Film, l’album che apre una nuova fase della carriera della cantante britannica. Dopo il fenomeno globale di Brat, disco capace di conquistare il Grammy come miglior album danceelectronic nel 2025. Charli XCX torna ora con un progetto più intimo e chitarristico. E l’ex marito di Monica Bellucci presta il volto al singolo Camera, uno dei brani più rivelatori del nuovo disco. Identità, trasformazione e ricerca di autenticità sono i fili conduttori di un album che si racconta soprattutto attraverso le immagini. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charli XCX pubblica "Music, Fashion, Film": nel video di "Camera" dirige Vincent Cassel, tra ciak impossibili e un piano sequenza mozzafiato

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Charli xcx - Music, Fashion, Film (FULL ALBUM)

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Per Charli XCX, Vincent Cassel è la vittima perfetta in Camera: più che un videoclip, un piccolo filmCharli XCX pubblica Music, Fashion, Film: nel video di Camera dirige Vincent Cassel, tra ciak impossibili e un piano sequenza mozzafiato ... amica.it

Charli xcx - Camera (Video Ufficiale) reddit

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