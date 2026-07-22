Charli XCX ha diretto Vincent Cassel nel videoclip del singolo “Camera”. La cantante ha pubblicato recentemente il singolo, che fa parte del suo progetto “Music, Fashion, Film”, dopo aver lanciato singoli dedicati alla musica e alla moda.

Dopo aver pubblicato singoli incentrati sui temi della musica e della moda, Charli XCX ha completato il suo progetto Music, Fashion, Film con l’uscita del singolo Camera. Il brano, già anticipato in concerto dalla cantautrice britannica a New York e a Londra a inizio luglio, è accompagnato da un video in bianco e nero che vede la cantante realizzare il suo sogno di dirigere; il filmato è firmato dal regista Aidan Zamiri (già autore di The Moment ) e vede la partecipazione di Vincent Cassel. Nel video, Charli si muove sul set impartendo ordini al cast e alla troupe, per assicurarsi che la scena riesca alla perfezione, mentre l’attore francese incassa un paio di colpi al petto e dal suo viso cola sangue finto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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