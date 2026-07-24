Durante il weekend del Gran Premio d’Ungheria, sono stati scattati alcuni scatti di Alexandra Saint Mleux, moglie del pilota di Formula 1. Nell’immagine, indossa un abito azzurro che sembra evidenziare un possibile pancino. Non ci sono state conferme ufficiali né dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Gli scatti rubati nel weekend del Gran Premio d’Ungheria immortalano Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc, con un elegante abito azzurro che lascerebbe intravedere un piccolo pancino. Le immagini sembrano dare corpo a un’indiscrezione che circolava ormai da settimane: la coppia più glamour della Formula 1 sarebbe in attesa del primo figlio. Le prime voci di una dolce attesa per i coniugi Leclerc hanno iniziato a circolare già all’inizio dell’estate. Ad accendere il gossip erano stati alcuni video diffusi sui social durante la festa privata di compleanno del pilota Antonio Fuoco, grande amico di Leclerc. In quell’occasione, la silhouette della compagna aveva insospettito per rotondità sospette sotto gli abiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Metropolitanmagazine.it - Charles Leclerc papà? I rumors sulla moglie Alexandra Saint Mleux che potrebbe essere incinta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il mondo della F1 omaggia Alex Zanardi: il minuto di silenzio prima dello start nella Sprint a Miami

Notizie e thread social correlati

Leclerc presto papà? Alexandra Saint Mleux alimenta i rumors con un pancino che non passa inosservatoDurante il Gran Premio d’Ungheria, si sono rafforzate le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc.

Alexandra Leclerc replica a chi le dice: «Non sei niente senza tuo marito Charles Leclerc»Un commento su Instagram, ora rimosso, ha attirato l’attenzione di Alexandra Leclerc.

Temi più discussi: Ho provocato la morte di un uomo con l'auto, incontrare sua figlia è stata una fortuna incredibile. Ricordo la cena ad Arcore con Berlusconi, mi fece una proposta e mi diede una notte per pensarci: parla Guido Martinetti, cofondatore di Grom; Guido Martinetti: Mangio un chilo di gelato alla volta, ma poi nuoto all'alba ascoltando Lady Gaga. Dissi no a Berlusconi in una notte. A 51 anni sogno di diventare papà; Bresh - Angelina Jolie (Testo/Lyrics) Anticiclone Subtropicale Africano (cMlU8Wr86B); F1, le pagelle di Spa: Kimi si esalta sulla pista dei fuoriclasse, Charles ritrovato.

Confronto giri fantasma di George Russell e Charles Leclerc! | Gran Premio d'Austria 2026 reddit

Charles Leclerc papà? I rumor sulla possibile gravidanza di Alexandra Saint MleuxCharles Leclerc potrebbe diventare papà. Gli scatti del weekend del Gran Premio d’Ungheria mostrano Alexandra Saint Mleux, moglie del pilota monegasco, in un elegante ... bigodino.it

Charles Leclerc diventa papà: arriva la conferma e un indizio sul sesso del bebèCharles Leclerc diventa papà: arriva la conferma dal GP d'Ungheria e un presunto indizio sul sesso del bebè. donnaglamour.it